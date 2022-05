Målmanden med hjelmen hjælper næste generation

En af tidernes bedste målmænd i Premier League deler ud af sin erfaring til de store fodboldtalenter, der håber på at slå igennem i fremtiden i den engelske storklub Chelsea.

Tjekken Petr Cech er i gang med sit tredje år i rollen som præstations- og teknisk rådgiver i Chelsea.

Her har klubbens mangeårige førstemålmand ansvaret for at kunne svare på talenternes fodboldtekniske spørgsmål og rådgive om mentale aspekter af tilværelsen som professionel.