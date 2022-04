Russisk talent blev fyret for »en uacceptabel gestus« på medaljeskamlen: »Jeg er klar til at blive straffet«

»Jeg vandt under italiensk flag og fik at vide, at det er normalt at vise sin taknemmelig i Italien ved at banke sig selv på brystet omkring hjertet. Det var min mening at lave sådan en gestus. Jeg kan ikke forklare, hvordan resten skete,« siger han.

Ikke desto mindre har hans svenske hold, Ward Racing, reageret ved at opsige samarbejdet:

»Ward Racing skammer sig over kørerens opførsel, og vi fordømmer den på det kraftigste. Handlingerne fra Artem Severyukhin under præmieceremonien var udelukkende individuelle og repræsenterer på ingen måde Ward Racings holdninger og værdier.«

Samtidig har den internationale motorsportsunion, FIA, »åbnet en undersøgelse af den uacceptable adfærd fra hr. Artem Severiukhin«.