OL-sejler fra Tunesien er druknet efter kæntring

Den olympiske sejler Eya Guezguez fra Tunesien er druknet og har skabt sorg i sit hjemland.

Det skriver Den Internationale Olympiske Komité (IOC) mandag på sin hjemmeside.

- Jeg er chokeret over nyheden omkring Eya Guezguezs død. Hun var et inspirerende talent og en rollemodel for sin generation, siger IOC-præsident Thomas Bach.