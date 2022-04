Magnussen røg ud i første kvalifikationsrunde i Melbourne

Kvalifikationen blev præget af et sammenstød mellem Aston Martins Lance Stroll og Williams-køreren Nicholas Latifi.

Latifi kørte i Q1 inden om Stroll, som i lav fart ramte canadieren. Det kastede et rødt flag af sig, som satte kvalifikationen på pause i et kvarters tid. Senere var den igen gal, da Alpines Fernando Alonso hamrede ind i barrieren, men det lykkedes trods forsinkelserne at færdiggøre kvalifikationen.

Ferrari-køreren Charles Leclerc sikrede sig pole position foran Red Bull-kørerne Max Verstappen og Sergio Perez.