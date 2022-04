AaB-profil rækker ud efter topscorertitel

Cheftræner Lars Friis roser Prips offensive kvaliteter og påpeger, at han har et dødbringende venstreben. Til gengæld kan han blive bedre defensivt.

- Offensivt er der ikke ret meget at sætte på ham. Han får som fortjent, fordi han opsøger det. Er der en mand, som man gerne vil have på kanten af feltet, så er det ham, siger Lars Friis.

- Men han faldt også med holdet mod Randers, og der var noget af hans defensive arbejde, der ikke var aggressivt nok.

- Jeg kan ikke rose ham nok for det offensive, men der er stadig lag at lægge på, når han skal ud i den store fodboldverden på et tidspunkt, siger cheftræneren.

24-årige Prip har allerede sørget for at slå sin personlige rekord for flest mål i en superligasæson. I sidste sæson scorede han syv gange for AC Horsens. Han skiftede til AaB forud for indeværende sæson.