Kevin Magnussen ærgrer sig over uheldig timet safetycar

- Sådan er det. Vi fik to point, og det er jeg super glad for.

Niendepladsen gav danskeren to point til VM-stillingen, hvor han nu har 12 point og ligger nummer otte efter sidste uges femteplads i Bahrain.

Der er dog en risiko for, at Magnussen på bagkant får en straf, da løbsledelsen vurderer, om han kørte for hurtigt under et gult flag.

- Det er noget møg. Mere kan jeg ikke sige, siger Magnussen.

Magnussen var uden sin holdkammerat i løbet. Mick Schumacher var i lørdagens kvalifikation ude for en alvorlig ulykke.

Tyskeren slap efter omstændighederne med skrækken og uden skader, men det blev fra holdets side bestemt, at han ikke skulle stille op i grandprixet, hvorfor danskeren var eneste Haas-repræsentant.