Mikkel Hansens franske klub, Paris Saint-Germain (PSG), oplyste tirsdag aften, at håndboldstjernen fik en blodprop i forlængelse af en operation i sit højre knæ.

Den 34-årige Hansen er i Paris og uden for livsfare, men han har spillet sin sidste kamp i denne sæson. Og dermed den sidste kamp for PSG, som har været hans arbejdsgiver siden 2012.

Ifølge Jan Larsen er forventningen dog stadigvæk, at den 34-årige landsholdsspiller vil begynde træningen i Aalborg til sommer.

»Først og fremmest er det enormt synd for ham og hans familie. Det var et chok for mig at høre, for det er heldigvis ikke så tit, jeg får sådan en melding. Jeg har snakket lidt med Mikkel, men heldigvis er der styr på det. Han blev selvfølgelig chokeret og forskrækket, men han har det heldigvis godt, og han kan begynde genoptræningen forholdsvis hurtigt.«