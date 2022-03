Danske curlingkvinder tog tredje VM-sejr

Det danske hold skal i alt spille 13 kampe, før der eventuelt venter knockoutkampe i turneringen. Senere tirsdag venter der et opgør mod Tjekkiet.

De to bedste hold efter 13 kampe stryger direkte i semifinalerne, mens holdene fra tredje- til sjettepladsen kæmper om de sidste to semifinalebilletter.

VM bliver afholdt for 42. gang. Værtsbyen Prince George i Canada skulle have stået for mesterskabet i 2020, men det satte corona en stopper for.

Danskernes skipper, Madeleine Dupont, er med ved VM for 13. gang. Senest sluttede det danske hold på femtepladsen ved VM i 2021, mens det ved vinter-OL blev til en niendeplads.