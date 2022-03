Flere ting spiller ind



Dog er intet sikkert, før de 20 racerkørere klokken 16.00 trykker på speederen.

Og for Magnussen er det bare at håbe, at maskineriet holder.

»Vi har en masse problemer med bilens holdbarhed, som jeg er lidt bange for, men hvis vi kan komme i mål, er jeg forsigtig optimist i forhold til, at vi kan score point,« sagde Günther Steiner, teamchef hos Haas, lørdag.

Hos hovedpersonen selv har holdbarheden også første prioritet.

»Det er vi mere fokuseret på end at få fart ud af den, og det er en positiv situation, selv om vi ikke er der, hvor vi gerne vil være. Slutresultatet skal selvfølgelig være at have styr på både performance og holdbarhed, men en gammel motorsportskliché er, at det er lettere at gøre en hurtig bil holdbar end en holdbar bil hurtig,« sagde Kevin Magnussen.