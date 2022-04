Brandslukkeren går under radaren

Det skete eksempelvis i foråret 2002, hvor han tog over for senere landstræner Åge Hareide, der var ved at sætte et sikkert mesterskab over styr.

Køhlert fik Brøndby på ret kurs, vandt guldet og overlod posten til Michael Laudrup.

I januar 2007 trådte Køhlert til igen, da der skulle styr på Brøndbys morads efter afskeden med René Meulensteen og en spøjst sammensat spillertrup. Under to år senere afleverede han Brøndby på Superligaens førsteplads.

»Der blev ringet til Tom, hver gang lokummet brændte. Og hver gang gik han ind og løste sin opgave rigtig flot. Han var helt klart klubbens mand. Men han var også en knaldhamrende dygtig træner,« siger daværende Brøndby-styrmand Per Nielsen, der var spiller i tre af Tom Køhlerts fire perioder som cheftræner i Brøndby.