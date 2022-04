Moderne femkæmper vandt det hele

»Det er altid nemmest at være på vej frem mod et mål. Når man først står med triumfen på toppen, kan det være svært at sætte sig nye målsætninger,« siger Eva Fjellerup.

»Så jeg udviklede hele tiden på tekniske detaljer og i at præstere på konstant højt niveau. Det var hårdt, men jeg trivedes i det,« fortæller hun om sin tid i sporten.

Eva Fjellerup havde også OL-ambitioner. De havde dog dårlige udsigter, da moderne femkamp først blev tilføjet for kvinder i 2000.

Den danske femkæmper måtte derfor søge andre veje for at realisere sin OL-drøm, og det lykkedes hende at kvalificere sig i fægtning til OL i Atlanta i 1996.

Efter at hun indstillede sin egen sportskarriere, var Eva Fjellerup træner for de svenske og australske landshold i moderne femkamp.