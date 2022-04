Glen Riddersholm ved godt, at mange mennesker har en mening om ham.

Det er en naturlig konsekvens af, at den energiske vestjyde har opnået den drøm, som han formulerede for sig selv som 15-årig.

»Selvfølgelig har det haft nogle omkostninger at være så dedikeret. Især da mine børn var små, og min kone havde brug for mig derhjemme. I stedet brugte jeg mange timer som frivillig i hverdagen og rejste rundt til fodboldkampe i weekenderne. Mange spurgte mig, om det virkelig var det værd. Om det var realistisk, at jeg en dag kunne komme til at leve af det. Der var også en meget lille sandsynlighed for, at det ville lykkes. Men jeg er glad for, at det viste sig, at jeg havde den nødvendige vedholdenhed,« siger Glen Riddersholm.