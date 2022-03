Dansker laver lovende start i golfturnering i Sydafrika

Nicklas Nørgaard Møller er først i denne sæson blevet en fast del af European Tour eller DP World Tour, som er det nye navn for turneringsserien.

Turneringen i Sydafrika er således hans blot 11. på touren i de seneste fire år, og hans hidtil bedste placering er en ottendeplads i Made in Himmerland sidste år.

Joachim B. Hansen, der har vundet to turneringer på den europæiske tour, er også fint med efter en runde i fire slag under par. Han lavede seks birdies og to bogeys i sin runde torsdag.

Marcus Helligkilde lagde voldsomt fra land torsdag med en eagle og en birdie på sine to første huller, men siden udjævnede runden sig for sidste sæsons vinder af Challenge Touren.