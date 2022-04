Kæmpens uslåelige point-rekord står snart for fald

LeBron James skød sig nemlig på listens andenplads i marts, og med et gennemsnit på over 2.000 point per grundspilssæson tyder meget på, at han får hentet afstanden på lidt over 1000 point op til Kareem Abdul-Jabbar i løbet af næste NBA-sæson.

Det lever den nuværende rekordholder nok fint med, for hans mangeårige titel som NBA-topscorer har givet ham en ikonisk status i den verdensomspændende sportsgren.

Satsede med held

Kareem Abdul-Jabbar voksede op i New York, men det var længere mod nordvest og sydvest, at han opnåede gudestatus.