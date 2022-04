Det er aldrig for sent at vende sit liv på hovedet og udleve en barnedrøm. Eller er det?

En ting er at stoppe med at drikke øl, vodka, snaps og gin og tonic, når man som Roald Jensen har gjort det i 30 år. Det er svært.

Men hvad fylder man i sit livs indkøbskurv, når kroppen endelig er afgiftet efter mange forgæves forsøg? Svaret afgiver en særlig snurrende lyd.