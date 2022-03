Frederik Andersen brillerede med 28 redninger i comeback

Udeholdet havde 29 skudforsøg, men den 32-årige dansker, der var på isen hele kampen, lod sig kun overliste en enkelt gang.

Frederik Andersen pådrog sig en skade i overkroppen den 3. marts, da han kolliderede med Washington Capitals Tom Wilson.

For at være sikker på ikke at have pådraget sig en hjernerystelse valgte han at tage en pause.

- Bare for at være sikker på, at jeg ikke løb nogen risiko og for at kunne udelukke, at det ikke var en hjernerystelse, siger han til det lokale medie News Observer.