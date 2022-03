Iffe Lundberg bliver første dansker i NBA

Allerede to uger forinden, da Rusland invaderede Ukraine, rejste han til Danmark.

Nu tager han turen over Atlanten for at slutte sig til Phoenix Suns, som aktuelt fører grundspillet. Det er blevet til 53 sejre i 67 kampe indtil videre.

27-årige Lundberg har sine største styrker i offensiven og agerer både point guard og shooting guard, idet han både er god til at sætte point på tavlen med forsøg langt udefra, men også er i stand til at drible for at sætte sig selv eller holdkammeraterne i scene.

De evner har han blandt andet vist på det danske landshold, siden han debuterede som 18-årig. Ifølge Danmarks Basketball Forbund har han spillet 43 landskampe for Danmark.

På klubplan slog han sit navn fast for først Copenhagen Wolfpack og siden Horsens IC, før han i 2017 drog til spansk basket. Tre år senere gik turen videre til Polen, før han i februar sidste år rykkede til Rusland og CSKA Moskva.