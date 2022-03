Magnussen efter ny test: Fungerede bedre end forventet

Ligesom ved fredagens test var fysikken en udfordring for Magnussen, der ikke har siddet i en Formel 1-racer i mere end et år.

- Den største udfordring er den fysiske, for jeg har slet ikke haft mulighed for at træne kroppen op til de massive belastninger, som en Formel 1-racer udsætter dig for. Lige nu kan jeg godt mærke, at jeg har en nakke, men det skal nok gå over, siger han.

Magnussen er vendt tilbage til Haas, efter at Formel 1-holdet fyrede russeren Nikita Mazepin som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Haas tog afsked med Mazepin og stoppede sponsoraftalen med det russiske selskab Uralkali, som delvist er ejet af Mazepins far, Dmitry Mazepin.

29-årige Kevin Magnussen kørte for Haas i fire sæsoner i Formel 1 fra 2017 til 2020.