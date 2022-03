Ronaldo har nået historisk milepæl med hattrick mod Tottenham

Cristiano Ronaldo er ikke længere bare en af de mest scorende fodboldspillere i historien. Han er den mest scorende fodboldspiller nogensinde.

Det er han, efter at han lørdag med et hattrick sørgede for Manchester Uniteds sejr på 3-2 hjemme over Tottenham i Premier League.

Da han i første halvleg gjorde det til 2-1 med sit andet mål i kampen, nåede portugiseren op på 806 mål i officielle kampe for klub- og landshold.