Ottende sejr i træk sender Liverpool i hælene på City

Diaz, der kom til i januars transfervinduet, åbnede scoringen efter knap 20 minutter.

Colombianeren modtog bolden fra Joël Matip, som upresset fandt sin holdkammerat med en høj bold i dybden.

Diaz kom først på den, men måtte betale med et hårdt sammenstød med Brighton-keeper Robert Sánchez. Gæsterne argumenterede for et rødt kort, men Sanchez fik lov at blive på banen - og lukke et mål mere ind.

Liverpool - og også Salah - havde chancerne til at udbygge føringen, men det lykkedes først efter en time.