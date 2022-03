Roglic tog sin første sæsonsejr i fransk bjergslag

Efter to andenpladser tidligere i årets Paris-Nice lykkedes det lørdag for Primoz Roglic (Jumbo-Visma) at få sin etapesejr.

På 7. etape var han først over stregen på løbets kongeetape med mål på Col de Turini. Det var samtidig slovenerens første sejr i år.

Dermed øger han også sit forspring i den samlede stilling inden søndagens afsluttende etape.