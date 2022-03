Russisk klub har suspenderet kontrakten med Anders Dreyer

Suspenderingen sker, efter at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) tidligere på ugen besluttede, at udenlandske spillere og trænere skal have lov at søge væk fra Rusland uden at begå kontraktbrud.

Spillerne har i stedet mulighed for at skrive kontrakt med en anden klub, selv om transfervinduet er lukket. Klubskiftet skal være på plads senest 7. april.

Det usædvanlige skridt skyldes Ruslands invasion af Ukraine. Invasionen har fået adskillige udlændinge til at forlade Rusland, samtidig med at mange internationale sportsforbund har kappet båndene til landet.