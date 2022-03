Det var uvant at se Patrick Mortensen stå der og småtjatte til bolden kort før kampstart.

AGF-anførerens afslappede attitude i eftermiddagssolen på Brøndby Stadion var ikke kun et udtryk for, at angriberen havde fået en uvant plads på bænken. Det beviste også, at træner David Nielsen forsøgte at ruske op i sit hold efter en