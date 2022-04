Det første vi taler om, da vi mødes ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, er vinden. Vestenvinden. Modvinden.

»I det mindste så regner det da ikke,« siger den tidligere professionelle cykelrytter Per Bausager, som har indvilget i at gennemkøre den anden Tour de France-etape i Danmark med Jyllands-Postens udsendte, bedst som han står på græsset foran et af de gamle vikingeskibe med sin elegante italienske fuldblodsracer med carbonhjul og tripper for at komme afsted.