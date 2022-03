Krigsramte Ukraine åbnede paralympiske lege med et brag

En af de atleter, der vandt guld på førstedagen, var skiskytten Grygorii Vovchynskyi. Tidligt lørdag morgen dansk tid triumferede han i mændenes stående sprintdisciplin.

Han var ikke sen til at sende en hilsen til sine landsmænd, der lige nu kæmper for at holde Rusland stangen på slagmarken hjemme i Ukraine.

- Det var svært for mig, da krigen begyndte. Jeg græd hver dag, og jeg forstod ikke, hvad der skete, siger han ifølge BBC.

- Jeg kan kun dedikere denne sejr til Ukraine og til fred for det ukrainske folk. Please, stop krigen, det er meget vigtigt for vores børn, siger Grygorii Vovchynskyi.