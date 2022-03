Det mener Stanis Elsborg, senioranalytiker hos organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme ytringsfrihed og gennemsigtighed i sportens verden.

- Hvis man skal ramme Putin på andre områder end det økonomiske, så er det sociale, emotionelle felt, som sport repræsenterer, altså et af de kulturområder, hvor man for alvor kan ramme ham. Også fordi han så aktivt selv har brugt sporten, siger Elsborg.

- Det kommer givetvis til at gå ud over nogle uskyldige russiske atleter de næste år, men det er nok det, man er nødt til, for netop at vise at der altså ikke er smuthuller eller en kattelem, som der jo har været med dopingdommen (efter afsløringen af statsstøttet doping i Rusland i 2015, red.).