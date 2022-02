Ishockey følger trop: Rusland og Hviderusland bandlyses

Forbundet har helt specifikt peget på de turneringer, hvor Rusland og Hviderusland ikke må være med.

Rusland er i gang med en militær invasion af Ukraine, og Hviderusland har ageret støtte for russerne, hvilket altså er årsagen til, at de to nationer nu er blevet bandlyst.

Udmeldingen kommer, efter at Finland, som er vært ved A-VM for herrer, tidligere mandag slog fast, at man ikke ville have de to nationer med ved turneringen.

Ruslands herrer var i gruppe med Danmark ved det forestående VM, og her skulle Danmark have forsøgt at tage revanche efter to nederlag ved OL i Beijing tidligere på måneden. Russerne slog Danmark ud i OL-kvartfinalen.