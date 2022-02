IOC fratager Vladimir Putin olympisk orden

Den olympiske orden er den højeste æresbevisning, der gives af IOC til personer, der har ydet en enestående eller ekstraordinær indsats for den olympiske sag via deres bidrag til sportens udvikling.

Putin er ikke den eneste, der bliver frataget den olympiske orden. Flere andre personer med vigtige funktioner i den russiske regering eller ledelse får samme behandling.

To andre personer fra den russiske regering bliver nævnt på IOC’s hjemmeside. Det drejer sig om vicepremierminister Dmitry Chernyshenko og den russiske chefforhandler Dmitry Kozak.