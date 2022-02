DIF: DBU-melding lægger pres på Fifa i Rusland-sag

I sig selv får Dansk Boldspil-Unions (DBU) holdning om at nægte at spille kampe mod russiske landshold måske ikke Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at ændre kurs. Men meldinger som DBU’s er en af mange, som lige nu lægger et stort pres på de internationale forbund. Det vurderer Danmarks Idrætsforbunds (DIF) formand, Hans Natorp.

- Vi har en del specialforbund i DIF, som går ud og lægger pres på de internationale forbund. Det er i princippet også det, DBU gør nu. - Det handler om diplomati og politik. Man skal overbevise tilpas mange mennesker om, at det her er det rigtige at gøre. Og så få det til at ske. Det er et vedvarende og konstant arbejde, der bliver lagt. Det hjælper vi med, siger Natorp. DBU har ligesom fodboldforbundene i blandt andet Polen, Sverige, Tjekkiet og England meldt ud, at man ikke vil deltage i landskampe mod russiske hold på grund af den russiske invasion af Ukraine.

Indtil videre har Fifa undladt at ekskludere Rusland fra kvalifikationsturneringen til VM i Qatar. Den skal efter planen spilles i slutningen af marts. I stedet er Fifas holdning, at Rusland skal spille sine hjemmekampe på neutral grund uden russisk flag og nationalmelodi. I weekenden opfordrede DIF til, at alle russiske og hviderussiske hold og atleter skal udelukkes fra samtlige sportsbegivenheder. Og den holdning deler mange netop nu, oplever Natorp. - Der er momentum i det her nu. Der er rigtig mange forbund, ikke kun i Danmark, men på verdensplan, der går ud og påvirker deres internationale forbund, og der er også en hel del internationale forbund, der har meldt skarpt ud, siger han.

I august og september er Danmark vært for VM i ishockey for kvinder, og her er Rusland efter planen blandt deltagernationerne. På herresiden har VM-værtsnationen Finland meddelt, at man ikke ønsker Rusland og Hviderusland som deltagere. Spørgsmålet er, om Danmarks Ishockey Union bør gøre det samme. - Det er et af de redskaber, der kan tages i brug. Helt klart, siger DIF-formanden. - Jeg ved, at vores nationale forbund i Danmark presser på over for deres internationale forbund. Det er de internationale forbund, der har mandatet til at sige, at Rusland ikke kan være med. Et nationalt specialforbund har ikke mandat til selv at udelukke Rusland, men vi kan påvirke politisk.

Han erkender, at DIF’s budskab kan stille hold og atleter i svære dilemmaer, når de går på banen for at møde russere eller hviderussere i sportsgrene, hvor de ikke er udelukket. - Vi kommer med en kraftig opfordring og ikke et påbud, som tingene ser ud. Der er altid nogle individuelle afvejninger, for vi ønsker ikke at stille vores atleter eller forbund i en situation, hvor straffen faktisk kommer tilbage til vores egne forbund eller atleter. - Det er en vurdering, som specialforbundene tager hver især. Vi hjælper dem og står skulder ved skulder med dem, lyder det fra Natorp.

