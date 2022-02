Svensk idrætsminister vil udelukke russere fra sport

Sveriges idrætsminister, Anders Ygeman, vil have EU-Ministerrådet til at tage stilling til russere i sport.

Sveriges idrætsminister, Anders Ygeman, vil udelukke russiske atleter fra store sportsbegivenheder og er dermed på linje med den danske regering. Det siger han ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Årsagen er den russiske invasion af Ukraine, forklarer han. Han tilføjer, at han har været i kontakt med flere ministerkolleger i Norden og andre EU-lande.

Ygeman vil have EU-Ministerrådet til at tage stilling til spørgsmålet. - Så længe den russiske aggression fortsætter, ønsker jeg, at EU skal træffe en beslutning om, at vi ikke skal have deltagere i russiske begivenheder, og at vi skal udelukke professionelle russiske udøvere fra at deltage i begivenheder i andre lande. - Jeg vil lægge yderligere pres på regimet, som nu har indledt en krig mod et naboland. Det her er jo en militær aggression, som vi ikke har set lignende på kontinentet siden Anden Verdenskrig, siger han.

Ygeman ser sport som et helt centralt element for den russiske præsident, Vladimir Putin. - Sport er jo en af Putins hjørnesten, og han har også forsøgt at bruge sport i sit lederskab. Så er det også naturligt, at vi bruger sport til at vise modstand over for Putin, forklarer han. Flere sportsforbund har besluttet at rykke store begivenheder ud af Rusland, efter at landet påbegyndte sin invasion af Ukraine. Eksempelvis kan russiske fodboldklubber og Rusland landshold ikke spille sine hjemmekampe i Uefa-regi i Rusland. Fredag opfordrede den danske kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), ligesom Ygeman til at holde russerne ude af sport. - Situationen er, at vi har et Rusland, der har invaderet et frit, demokratisk land og bragt krig på europæisk jord.

- Jeg mener ikke, at et sådant land skal kunne deltage i noget som helst relateret til sportsbegivenheder, lød det fra ministeren i et interview med Ritzau. I Norge har det nationale skiforbund lørdag meddelt, at det ikke ønsker russiske deltagere i de kommende World Cup-afdelinger på norsk jord. Den holdning bakker Norges kulturminister, Anette Trettebergstuen, op om. - At sport og specialforbundene er selvstændige er et vigtigt princip. Samtidig støtter jeg fuldt ud det, som Norges Skiforbund har vedtaget i dag (lørdag, red.), siger hun til NTB.

/ritzau/