Ovechkin, der spiller for Washington Capitals og er blandt de største stjerner i NHL, forholdt sig til situationen efter en træning fredag.

Både tennisspilleren Andrey Rublev og ishockeyspilleren Alex Ovechkin kommer med en opfordring om at stoppe krigshandlinger, mens den russiske invasion af Ukraine er i fuld gang.

Flere af Ruslands største sportsstjerner er gået ind i kampen for fred.

- Jeg beder jer, ikke mere krig, sagde han ifølge AFP.

- Det er lige meget, hvem der er en del af krigen - Rusland, Ukraine eller andre lande. Jeg synes, vi skal leve i fred og have en god verden, sagde han.

Mens Ovechkin er et stort sportsnavn i USA, er hans forældre, hustru og børn i Rusland. Han har tidligere ytret sig positivt om Ruslands præsident, Vladimir Putin, som tog beslutningen om at invadere Ukraine.

- Det er en svær situation, lød det fredag fra Ovechkin.

- Jeg har familie i Rusland, og det er uhyggelige tider. Men vi kan ikke gøre noget. Vi håber bare, at det slutter snart, og at alt bliver okay.