DIF-boss skal lukke historisk hul uden dansk IOC-medlem

- Vi har gennem mange år - læste at det var 122 år - haft et IOC-medlem. Det er et stort privilegium at have været repræsenteret med et IOC-medlem i så lang en periode.

DIF-formanden er bevidst om den historiske epoke, der slutter til maj, hvorefter der lige nu ikke er udsigt til at have et dansk IOC-medlem i en endnu ukendt periode.

Nu handler det for DIF om at finde den rette person, som kan køres i stilling til en fremtidig post som IOC-medlem.

- Vi har rigtigt gode forbindelser til IOC. Jeg har et stærkt netværk til IOC-medlemmer, og vi har også et stærkt netværk i de internationale forbund.

Han afviser dog, at Danmark er sat uden for olympisk indflydelse med Poul-Erik Høyers afgang.

- Det er ikke en selvfølge for en nation. Der er mange lande, der ikke har et medlem, påpeger Hans Natorp.

- Vi har løbende fokus på at få placeret danskere på de højeste internationale poster. Det betyder også, at vi har fokus på at få mennesker placeret tæt på eller i IOC.

- Det arbejde fortsætter. Indsatsen bliver ikke anderledes af, at Poul-Erik stopper nu, siger Hans Natorp.

Han medgiver, at det har en særlig betydning at sidde med ved bordet hos IOC og ikke uden for bygningen.

- Et medlem har adgang til at tale direkte til IOC-sessioner. Der er adgang til at tale som IOC-medlem til et andet IOC-medlem. Man taler ikke udefra og ind, men indefra og til organisationen. Det er altid en fordel.

- Men det er ikke den eneste adgang, der er. Man skal huske at sætte det i relief. Det er ikke en person eller position, der gør forskellen, understreger Hans Natorp.

Han vil ikke gøre det til en særskilt stor sag, at Danmark pludselig ikke har et medlem af IOC.

- Nu har vi en periode, hvor vi ikke har det. Det ændrer ikke på, hvordan vi arbejder. Det er ikke noget, der giver anledning til bekymring eller ændringer i vores strategi, siger han.

Poul-Erik Høyer har været i IOC-medlem i kraft af positionen som præsident for Det Internationale Badmintonforbund (BWF).

For at få et nyt dansk medlem af IOC kræver det nu et flittigt lobbyarbejde fra dansk side for at få kørt den næste i stilling.

Det er tidligere lykkedes for Danmark i form af de danske IOC-medlemmer Kai Holm og kronprins Frederik.

- Det foregår også ved, at IOC kommer med ønsker om, hvem de gerne vil have ind. Det foregår ved at bygge de rigtige relationer op. Det skal være en fordel både for Danmark og IOC.

- Vi kommer fra dansk side med nogle dagsordener i vores internationale strategi omkring bæredygtighed, klimaindsats og good governance. IOC kan ganske givet se en fordel i at have en stemme, der udtrykker de dagsordener.

- Det er en proces og dialog, der er i gang hele tiden, forklarer Hans Natorp.

Han ved ikke, hvad der konkret skal til for at få et nyt IOC-medlem, men han satser på, at det sker inden for en overskuelig fremtid.

- Det er en proces, og lige pludselig er den der. Der arbejdes på at skaffe den bedste løsning på det her fra dansk og IOC’s side. Hvornår vi er i mål, og vi har den rette person, kan jeg ikke sige noget om.

- Det er ikke en brændende platform, hvor vi skal have løst det meget hurtigt. Vi skal have løst det ordentligt og grundigt, og det har vi tid til, fastslår DIF-bossen.