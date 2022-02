Han slår fast, at han føler sig i sit livs form.

Dagen før han skal høste frugten af fire års forberedelser, er den danske skøjteløber nærmest euforisk over den følelse, han har i benene på isen i den kinesiske hovedstad.

Viktor Hald Thorups ansigt flækkede i et stort smil, da han fik skøjterne af og efter fredagens træning ved vinter-OL i Beijing.

Siden har han forberedt sig minutiøst til 19. februar. Den hårde træning gjorde benene tunge i 5000-meterløbet for snart to uger siden. Men den efterfølgende nedtrapning har tilsyneladende haft den håbede effekt.

- 90 procent af tiden op til OL har været enormt svær, og jeg har ikke tænkt på andet, end at det var sindssygt hårdt. Der skal så meget til for at forbedre sig.

- Og så lige nu, hvor det bare spiller - det er så rart, siger Viktor Hald Thorup.