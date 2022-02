Fakta: Danskerne ved vinter-OL i Kina

Danmark tabte åbningskampen 1-3 efter at have været foran 1-0 efter første periode. Danskerne indkasserede to mål i opgørets sidste minut.

Danmark havde chancen for at nå kvartfinalen med en sejr, men svenskerne vandt 3-1. Dermed endte Danmark sidst i gruppen og blev slået ud af OL.

* Curling, herrer: Danmark-Canada 5-10.

Curlingherrerne fik en afklapsning af Canada i holdets første opgør ved OL. De danske herrer valgte at holde fyraften, da stillingen var 5-10.

* Ishockey, herrer: Tjekkiet-Danmark 1-2.

Med en 2-1-sejr over Tjekkiet sikrede Heinz Ehlers’ tropper sig en drømmestart på OL.

10. februar:

* Curling, kvinder: Danmark-Kina 7-6.

Curlingkvinderne fik en perfekt OL-start, da Madeleine Dupont viste både topklasse og nerver af stål ved at sætte den sidste sten tættest på husets centrum, selv om hun i enden forinden havde misset en stor mulighed for at afgøre kampen.

* Curling, kvinder: Danmark-USA 5-7.

Opgøret mod USA endte med et bittert nederlag. Kampen var lige hele vejen igennem, men amerikanerne satte skipper Madeleine Dupont under enormt pres i niende ende, og danskeren havde ikke præcisionen til at sætte en yderst vanskelig sten, som kunne have tippet kampen over til dansk fordel.

11. februar:

* Curling, herrer: Danmark-Kina 4-5.

Efter tre timers nervepirrende skakspil på isen i Beijing endte kineserne med at kunne række armene i vejret til stor frustration for skipper Mikkel Krause og de øvrige danskere.

* Ishockey, herrer: Danmark-Rusland 0-2.

Danmarks russer-kompleks fortsatte, men danskerne faldt med stor ære. Undervejs havde Nicklas Jensen flere gode muligheder for at udligne russernes føring, før det endelige punktum blev sat med fem sekunder tilbage, da russerne scorede i et tomt bur.

* Skiskydning, 7,5 kilometer: Ukaleq Slettemark, nummer 65.

Grønlænderen havde håbet på at være blandt de 60 bedste, så hun også kunne få en plads i søndagens jagtstart, men i mål måtte hun sande, at hun atter manglede fart i sporet. Til gengæld skød hun fejlfrit på ny og forlader sit første OL med en imponerende statistik: 30 fuldtræffere på 30 forsøg.

* Curling, herrer: Danmark-Rusland 2-10.

Skipper Mikkel Krause og hans mandskab tabte ikke blot for tredje gang af tre mulige. Holdet blev reelt ydmyget af russerne, som førte 10-2, da danskerne opgav.

12. februar:

* Curling, damer: Danmark-Japan 7-8.

Danmark førte 7-5 og var i en god position inden de to holds sidste sten i tiende og sidste ende. Men indlægget fra den danske skipper Madeleine Dupont lå ikke helt præcist, og så vandt Japan.

* Curling, herrer: Danmark-Schweiz 6-8.

Herrerne fik oprejsning fra det store nederlag til russerne og leverede en godkendt indsats ifølge skipper Mikkel Krause, men schweizerne var for stærke.

* Curling, damer: Danmark-Schweiz 5-8.

Skipper Madeleine Dupont og holdkammeraterne leverede endnu en tæt kamp, men igen manglede marginalerne i sidste ende.

* Ishockey, herrer: Schweiz-Danmark 3-5.

Danmark spillede forrygende og lagde med tre mål i anden periode grundstenene til en flot 5-3-sejr. Den sikrede holdet andenpladsen i puljen.

13. februar:

* Curling, damer: Danmark-Storbritannien 2-7.

Trods en skidt start kæmpede skipper Madeleine Dupont og det danske hold sig tilbage i kampen. I niende ende gik det dog galt, da briterne fik tre sten i huset, hvilket lukkede kampen.

* Curling, herrer: Danmark-Storbritannien 2-8.

De danske curlingherrer kom bagud fra start, og det lykkedes aldrig at bringe spænding ind i kampen, og derfor blev der allerede sagt ”tak for kampen” efter ottende ende.

14. februar:

* Curling, herrer: Danmark-Norge 6-5.

Curlingherrerne hentede den første sejr ved dette vinter-OL, da de norske naboer blev besejret i en 6-5-gyser.

* Curling, damer: Danmark-Rusland 10-5.

Curlingkvinderne fik brudt en skidt stime af nederlag, da Rusland blev slået sikkert med 10-5.

15. februar:

* Curling, herrer: Danmark-Sverige 3-8.

Svenskerne var for stærke og vandt 8-3, og dermed er det også i teorien slut med drømme om en dansk OL-medalje i curling.

* Curling, damer: Danmark-Sverige 3-9.

Danmark opgav efter syvende ende. Sverige var for stor en opgave, og dermed forsvandt den sidste teoretiske mulighed for at se de danske curlingkvinder i aktion i medaljekampene ved OL.

* Ishockey, herrer, playoff: Danmark-Letland 3-2.

Danmark spillede sin måske dårligste kamp hidtil ved OL, men det endte alligevel med en vital sejr over letterne, og dermed er Danmark i kvartfinalen, hvor russerne venter.

16. februar:

* Skiløb, slalom: Casper Dyrbye, nummer 30.

Casper Dyrbye sagde på forhånd, at hans OL ville være godkendt med en plads blandt de 50 bedste. På den baggrund må slutplaceringen som nummer 30 siges at være en succes. Efter første gennemløb lå han nummer 38, men han havde mere fart på i andet gennemløb og fik kørt sig frem på 30.-pladsen.

* Ishockey, herrer, kvartfinale: Danmark-Rusland 1-3.

OL-eventyret sluttede i kvartfinalen for Heinz Ehlers’ tropper, der tabte 1-3 til Rusland efter en indædt fight. Danskerne var på hælene i første periode, men i resten af kampen var de godt med. Frans Nielsen udlignede til 1-1 kort inde i anden periode, men russerne kom i front igen sidst i perioden. Selv om Danmark havde flere store chancer i tredje periode, ville pucken ikke ind, og så kunne russerne afgøre kampen godt fire minutter før tid.

* Curling, herrer: Danmark-Italien 3-10.

En sejr havde holdt liv i Danmarks mulighed for ikke at ende sidst i OL-turneringen, men Italien vandt klart. Dermed ender de danske curlingherrer sidst af de ti deltagere - uanset resultatet af torsdagens kamp mod USA.

* Curling, damer: Danmark-Sydkorea 7-8.

Med tre point i femte ende tog danskerne et stort skridt på vej mod en sejr, men føringen på 5-3 blev smidt væk i kampens sidste halvdel. På ny tabte danskerne et tæt opgør. To sejre og seks nederlag er status før torsdagens sidste OL-optræden.

17. februar:

* 02.05: curling, herrer: Danmark-USA.

* 07.05: curling, damer: Danmark-Canada.

18. februar:

* Ingen danskere i aktion.

19. februar:

*08.00: speedskating, massestart, semifinale: Viktor Hald Thorup, Stefan Due Schmidt.

Hvis kvalificeret:

* 09.30: speedskating, massestart, finale: Viktor Hald Thorup, Stefan Due Schmidt.

20. februar:

* 13.00: afslutningsceremoni.

Kilder: ol.dk, olympics.com.