Sportsdomstol forventer dom i olympisk dopingsag mandag

15-årige Valieva vandt for få dage siden guld i holddisciplinen med sine russiske holdkammerater ved vinter-OL i Beijing.

Onsdag udfordrede Kamila Valieva suspenderingen, og efter en høring besluttede Rusada at ophæve suspenderingen, hvilket betyder, at teenageren rent formelt igen kan gå på isen ved vinter-OL.

Prøven viste spor af det forbudte stof trimetazidin, hvilket straks fik Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) til at suspendere kunstskøjteløberen.

CAS oplyser lørdag, at man søndag klokken 13.30 dansk tid vil afholde en videohøring med de involverede parter.

Forventningen er, at der vil komme en afgørelse mandag, hvilket er dagen før, at Kamila Valieva står til at skulle på isen igen.