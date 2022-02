Blæst og kulde har drillet flere atleter under vinter-OL i Beijing og fik også indflydelse på mændenes massestart i langrend.

Meget er blevet sagt og skrevet om vinter-OL i Kina. Først og fremmest den grundlæggende konflikt om, hvorvidt vinter-OL overhovedet skulle afholdes i et land, der har problematiske forhold til menneskerettighederne. Under konkurrencerne de seneste uger er der dog også et andet emne, der har fyldt en del – vejret. Flere atleter har kritiseret vejrforholdene, som har haft indflydelse på konkurrencernes udfald, og flere konkurrencer er blevet udsat under legene.

Da newzealænderen Nico Porteous lørdag vandt herrefinalen i freestyleski på halfpipe, påvirkede den stærke vind flere af deltagerne undervejs og gjorde det vanskeligt at få fart og balance i skiene. Kuldegrænsen for at konkurrere er minus 20 grader jævnfør de internationale regler, og temperaturen i Zhangjiakou, hvor langrendsdisciplinerne bliver afviklet, har som regel ligget mellem minus 14 og minus 18 grader. Men med en stærk vind oveni kan kulden reelt føles koldere. Det har blandt andre også haft konsekvenser for den svenske langrendsløber Frida Karlsson, der i to konkurrencer er kollapset på målstregen. Selv forklarede Karlsson, at den ekstreme kulde havde forårsaget store spændinger i kroppen, som førte til, at hun besvimede på målstregen.

Russisk dominans Lørdag skulle mændenes massestart i 50 km langrend så afvikles, og her spillede de vejrlige forhold endnu en gang arrangørerne et puds. Blot en time inden start meddelte Det Internationale Skiforbund, at konkurrencen ville blive udsat en time og forkortet med 20 km »grundet stærk vind og deraf følgende ekstreme forhold« på ruten. Temperaturmåleren viste mellem minus 16 og minus 20 grader. Langrendsløbet er en af paradedisciplinerne ved vinterlegene og har været en del af programmet siden de første vinterlege i 1924. Med en times forsinkelse blev løbet sat i gang. 60 skiløbere stillede til start på distancen på den andensidste dag ved legene, der resultatmæssigt endte med at blive en rigtig god dag set med russiske øjne.

Efter en time og 11 minutter i sneen kunne russiske Alexander Bolshunov krydse målstregen som den første med landsmanden Ivan Yakimushkin lige i hælene. Norske Simen Hegstad Krüger kom ind som tredje mand, mens både fjerdepladsen og sjettepladsen også gik til russiske skiløbere. Begejstring – og kritik Guldmedaljen var den 25-årige Alexander Bolshunovs tredje ved dette års vinterlege, og det vakte begejstring efter sejren. »Det er en ufattelig præstation, for i alle de løb, jeg har deltaget i, har jeg vundet medaljer – og af disse er tre af guld. Dette er en kæmpe bedrift. Jeg er rigtig glad, og jeg vil gerne sige stor tak til mit team,« sagde Bolshunov efter løbet til den officielle olympiske hjemmeside. Beslutningen om at forkorte og udskyde paradedisciplinen har dog vakt kritik fra både atleter og trænere, også fra russisk side. Markus Cramer, træner for Den Russiske Olympiske Komité, udtalte efterfølgende til Discovery, at han langtfra er tilfreds med beslutningen. »Alle vil løbe de 50 km. Ikke 30«, sagde Markus Cramer, der mener, at konkurrencen burde være rykket en dag i stedet.