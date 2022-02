Danmarks Idrætsforbund (DIF) har afleveret en klage til arrangørerne af vinter-OL i Beijing.

Det sker for at få ændret nogle ”uacceptable forhold” for ishockeyspillere Matthias Asperup og Nick Olesen, der har siddet på et isolationshotel den seneste uge i Kinas hovedstad.

Det fortæller DIF’s formand, Hans Natorp, til DR Sporten.