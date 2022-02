Overblik: Danskerne ved vinter-OL i Kina

Vinter-OL i Kina begyndte fredag og løber til 20. februar. 62 danske atleter er med.

Program og resultater for de danske atleter. Alle tider er danske tider.

4. februar:

* 05.10: ishockey, damer: Danmark-Kina 1-3.

Danmark tabte åbningskampen 1-3 efter at have været foran 1-0 efter første periode. Danskerne indkasserede to mål i opgørets sidste minut.