Landstræner efter afklapsning: Vi har niveauet til OL

- Jeg synes, vi har niveauet. Men vi ved også, at vi skal spille på 100 procent for at have en chance, siger han.

To kampe, nul point og senest en 2-6-øretæve mod Japan lørdag formiddag. Det har været en tung start for de danske ishockeykvinder ved vinter-OL i Beijing.

Allerede efter et kvarter måtte han tage en timeout for at få styr på sit hold, der vaklede faretruende og havde lukket tre mål ind i løbet af tre minutter.

- Vi kan se, at niveauet på skøjteløbet er utrolig højt hos alle spillere, der er med her. Skøjteløbet er nøglen i kvindeishockey. Og alle hold, der kommer op fra lavere niveau, har et stort arbejde at gøre for at forbedre det.

- Vi har to kampe mere, og forhåbentlig kan vi nå kvartfinalen. Vi ved, at det ikke bliver let mod Tjekkiet og Sverige, men vi har altid en mulighed, siger Peter Elander.

Danmark møder Tjekkiet på mandag og Sverige på tirsdag. De tre bedste af puljens fem hold går videre i turneringen.