Frustrerede iskvinder: Vi holdt ikke vores aftaler

Japan fik alt for let spil, erkender de danske spillere, der kalder første periode uacceptabel.

En ting er at tabe til et bedre hold. Det kan man af og til acceptere. Noget andet er at tabe en kamp, hvor man selv sætter modstanderen i gang ved konstant at smække porten til egen forsvarszone op på vid gab. Det var det, det kvindelige ishockeylandshold gjorde mod Japan, der blev sat i gang af dansk sjusk og vandt klart med 6-2.

Japanerne scorede på tre friløbere i løbet af tre minutter i første periode. Hver gang kom backparret Malene Frandsen og Josephine Asperup i undertal mod de hurtige modstandere. - Det var frustrerende. Jeg føler ikke, at vores kampplan blev overholdt. Det gjaldt både mig selv og mine holdkammerater. At det skete tre gange i træk er uacceptabelt, siger en hovedrystende Josephine Asperup. Der var gode danske momenter i både anden og tredje periode. Men de første 20 minutter var slemme at komme igennem for spillerne.

Det var her, muligheden for point blev kastet skødesløst bort i et orgie af fejl. - Vi var der ikke. Vi vidste, at vi skulle spille simpelt, hvis vi skulle have nogen chance for at vinde. I første periode gjorde vi det modsatte af, hvad vi havde aftalt, siger Nicoline Søndergaard Jensen. De tre japanske scoringer kom til at koste Cassandra Repstock-Romme pladsen i målet.

Landstræner Peter Elander hev den sønderskudte keeper ud efter et kvarter for at forhindre yderligere skrammer i selvtilliden. - Det var, som om vi ikke var kommet ud af omklædningsrummet. De fik de der friløbere, og det var ikke Cassandras skyld. Det var simpelthen for dårligt af os, siger Nicoline Søndergaard Jensen.

Mens nederlaget til Kina var en smule uheldigt, var afklapsningen mod Japan selvforskyldt. Og der er noget, der skal rettes op, hvis Danmark skal have en chance mod Tjekkiet på mandag. - Vi skal tilbage til de basale ting. Det gør ikke noget, at vi spiller kedeligt, og det tror jeg, vi skal huske på, siger Nicoline Søndergaard Jensen.

/ritzau/