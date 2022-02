Nicolai Højgaard strålede med kanonrunde i Emiraterne

Højgaard ligger på andenpladsen med en samlet score på 12 slag under par efter to runder.

Skotten David Law havde med to eagles, fem birdies og en bogey også en yderst fornøjelig fredag, og han fører nu an med en samlet score på 14 slag under par.

Marcus Helligkilde, Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen misser til gengæld sandsynligvis cuttet med samlede scorer på to slag under par, og det samme gør med sikkerhed Thomas Bjørn med en score på tre slag over par.

De sidste spillere mangler endnu at færdigspille deres runder fredag, men cuttet ser altså ud til at lande mellem to og tre slag under par.

Turneringen fortsætter med finalerunderne lørdag og søndag.

Den samlede præmiesum er på to millioner dollar, hvilket svarer til godt 13 millioner kroner.