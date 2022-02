Indtil videre har det mest handlet om politiske kontroverser i forhold til Kinas værtskab og en virus, der bliver ved med at hærge verden.

Man skal dog kigge et andet sted hen for at opdage, hvorfor det forestående OL markerer en milepæl for dansk vintersport.

62 danske sportsudøvere kan nemlig komme i aktion i de fem sportsgrene, Danmark er repræsenteret i ved vinter-OL fra den 4. februar til den 20. februar. Aldrig før har der været så mange danske atleter