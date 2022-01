Dansk golfspiller med vinderchancer gik kold i ørkenen

Den danske golfspiller havde vinderchancer i Dubai Desert Classic, hvor der er næsten ni millioner kroner i præmie til sejrherren, men han formøblede det med en runde i ni slag over par.

Dermed slutter Joachim B. Hansen dagen som nummer 59 i samlet to slag over par. Det betyder samtidig, at han ikke længere er bedste dansker i feltet.

Det er til gengæld Rasmus Højgaard på 33.-pladsen i to slag under par. Det er ti slag dårligere end den førende sydafrikaner, Justin Harding.

Søren Kjeldsen ligger som nummer 45 i par. Thomas Bjørn og Thorbjørn Olesen ligger side om side med Joachim B. Hansen på 59.-pladsen. Lucas Bjerregaard sluttede på 80.-pladsen og kommer ikke i spil søndag.

Joachim B. Hansen havde ellers mulighed for at få god inspiration lørdag.