Australsk landsholdsspiller tjekker ind hos OB

Det har været en begivenhedsrig uge for den 21-årige fodboldspiller Joel King.

- Vi har fået en rigtig spændende mulighed for at hente Joel, og vi er sikre på, at han vil kunne bidrage meget med sine evner, siger sportschef Michael Hemmingsen.

- I OB skal han være med til at øge konkurrencen i truppen, og det giver os samtidigt nogle andre muligheder i forhold til konstellationen i firebackkæden, siger Michael Hemmingsen.

Sydney FC oplyser, at OB har udløst en frikøbsklausul i Joel Kings kontrakt.

Joel King spillede i sommer OL for Australien i Tokyo. Her blev det til fuld tid i nationens tre kampe ved turneringen.