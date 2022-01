Svensk back efter semifinalesejr: Nu tager vi guldet

Sverige vinder EM i herrehåndbold. Det mener i hvert fald landsholdets venstreback Karl Wallinius, der havde svært ved at få hænderne ned efter fredagens sejr over Frankrig i semifinalen.

- Jeg vidste, at vi spillede semifinale, men jeg kan ikke helt fatte, at vi skal spille EM-finale om to dage, siger han til Expressen efter 34-33-sejren over Frankrig.

- Det er fantastisk.

Med sejren over Frankrig har Sverige sikret sig en plads i finalen, der bliver spillet søndag klokken 18.00 dansk tid.

Her skal Sverige møde Spanien, som fredag serverede en skuffende oplevelse for Danmark med en 29-25-sejr, der sender det danske landshold i kamp om bronzemedaljen i stedet for guldet.

Formår Sverige at slå Spanien i finalen, vil det være femte gang, at svenskerne går hele vejen til EM i herrehåndbold. Det vil ligeledes være første gang, at Sverige vinder guld i turneringen siden 2002.