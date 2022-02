06/02/2022 KL. 07:00

Berømt i Holland, anonym i Danmark og nu på jagt efter en OL-medalje

Speedskateren Viktor Hald Thorup er taget til vinter-OL med de helt store drømme. Efter at have snuppet World Cup-sølv i december håber han ikke blot at ende på podiet, men også på at få den helt store forløsning efter et comeback fra det mentale mørke.