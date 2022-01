DIF jubler over restriktionernes død og takker klubberne

Coronarestriktioner i idrætslivet er en saga blot 1. februar, og det vækker - ikke overraskende - stor begejstring hos Danmarks Idrætsforbund (DIF). - Det er vi superglade for, siger direktør Morten Mølholm. Meldingen kom, da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag holdt pressemøde og fortalte, at det nu er på tide at lægge restriktionerne i graven.

Morten Mølholm mener, at idrætten er en af de sektorer, der har været hårdest ramt af coronapandemien, som for alvor tog fat i Danmark for knap to år siden. Haller har været tomme, store idrætsbegivenheder som eksempelvis motionsløb er blevet aflyst og udsat, og selv om ingen af DIF’s cirka 9000 klubber ifølge Mølholm er gået konkurs, er medlemstallene dykket. - Idræt er noget med store arrangementer, fællesskaber og fysisk kontakt. Det betyder, at vi har været hårdt ramt, fordi vi ikke rimer så godt på corona, siger Morten Mølholm, som glæder sig over, at tilskuerpladser i haller rundt om i landet igen kan fyldes helt op.

Han forventer dog, at der nu kommer en slags overgangsperiode, hvor nogle mennesker vil holde lidt igen med eksempelvis at melde sig ind i foreningerne eller melde sig til store motionsløb i god tid. - Vi har mistet medlemmer. Især børn og socialt svage. Der ligger en arbejdsopgave forude i forhold til at få dem tilbage i klubberne. - Jeg tror stadig, der vil være mennesker, der vil være utrygge, fordi der er smitte i samfundet, men jeg tror samtidig, at hjulene hurtigt kommer i gang. Coronapandemien har altså været hård ved dansk idræt, men Morten Mølholm roser foreninger og klubber for at have ageret på en god måde i de knap to år, hvor restriktioner har været en stor del af hverdagen.

- Vi er kommet igennem det her på grund af en fantastisk disciplin i klubberne. Vores klubber har i stor udstrækning efterlevet retningslinjerne, og det har givet goodwill hos politikerne. - Selv om det har været hårdt og krævende, så skal vi glæde os over, at politikere og samfundet har fået øjnene op for, hvor meget idræt fylder. - Eliteidræt er et dejligt samlingspunkt og et lyspunkt i en grå og kedelig tid. Det så vi blandt andet under EM i fodbold i sommer. Og breddeidrætten har sine stærke fællesskaber, siger Morten Mølholm. Direktøren understreger, at vi trods lyse tider herhjemme skal være bevidste om, at det ser anderledes ud i mange andre lande. Han fremhæver blandt andet EM i håndbold i Ungarn og Slovakiet, som er blevet gennemført med restriktioner, og vinter-OL i Beijing, som snart løber af stablen under meget nedlukkede forhold. Han erkender samtidig, at han ikke helt kan slippe frygten for, at der kommer nye bølger. - Den lille usikkerhed, der ligger i os alle, er, om der opstår en ny og værre coronavariant. Men det ved jeg lige så lidt om, som du gør. - Jeg tror, vi vil komme til at se, at der sker lidt igen til efteråret, men generelt er jeg rigtig, rigtig fortrøstningsfuld. Jeg tror ikke, der kommer flere restriktioner, siger Morten Mølholm. DIF har under coronapandemien været idrættens stemme i forhandlinger med politikerne, og den opgave mener han, at forbundet har løst på fin vis.

/ritzau/