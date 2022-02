Her fortsatte han sin udvikling, og som 19-årig fik den blonde venstre back debut for storklubben.

Talentet var så åbenlyst, at flere storklubber angiveligt havde øjnene rettet mod Boilesen, som endte med at skrive kontrakt med Amsterdam-klubben Ajax som 17-årig.

Kontrakten fik lov at løbe ud i sommeren 2016, hvor FCK stod klar til at gafle forsvarsspilleren.

Det faldt Brøndby-fans for brystet. Ikke mindst fordi Boilesen i et interview tidligere havde givet udtryk for, at Brøndby var hans klub i Danmark.

Boilesen fik kærligheden at føle på Brøndby Stadion året efter, da der i et lokalderby blev kastet en død rotte efter ham.

Med årene voksede han sig til en stor profil i FCK med et stadigt større ansvar. I de første år som venstre back, men det seneste år primært som midterforsvarer.

På A-landsholdet er det blevet til 21 optrædener hen over en periode på ti år. Hans hidtil seneste var også hans slutrundedebut, da han sidste sommer blev skiftet ind i Danmarks EM-ottendedelsfinale mod Wales, der blev banket 4-0.