Før dem var der Dino Zoff. Han regnes som værende en af de største målmænd i fodboldhistorien. Se bare på et par af de rekorder, han kunne bryste sig af, da han i en fodboldmæssig veteranalder af 41 stoppede karrieren i 1983:

Det er nærliggende at tro, at de putter noget i pastaen i Italien, som gør deres fodboldmålmænd langtidsholdbare.

På det tidspunkt havde han rekorden for at være den ældste spiller i den bedste italienske fodboldrække nogensinde.

Han var den, som havde spillet flest kampe i Serie A, lukket færrest mål ind i en sæson, og tillige havde han også rekorden for den længste periode uden at indkassere et mål.

Nogle af rekorderne er siden brudt, men alligevel fortæller de historien om en spiller, der i målmandskredse står stor veneration om.

Som ung spiller var det dog nok de færreste, der så det helt store lys i en sidste skanse med en i målmandsregi lav højde på 182 centimeter.