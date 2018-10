Dansk bordtennisspiller vandt guld ved para-VM

Målet var en guldmedalje, da Peter Rosenmeier rejste til VM i para-bordtennis i Slovenien, og danskeren levede helt op til sine egne forventninger.

Lørdag eftermiddag vandt Rosenmeier finalen med 3-0 i sæt over spanieren Alvaro Valera. Dermed fik danskeren revanche for finalenederlaget til samme modstander for fire år siden.

Selv om Rosenmeier vandt uden sættab, var det en jævnbyrdig finale, hvor der måtte ombolde til i to sæt, inden danskeren havde vundet med sætcifrene 11-8, 13-11 og 12-10.

- Det er jo fantastisk. Det har været en sindssyg dag. Det er vildt lækkert. Det taktiske oplæg fungerede bare sindssygt godt.

- Det var måske ikke nogen seværdig kamp, men det er bare så forbasket vigtigt, at han ikke får lov til at styre spillet. Det er vildt fedt, at det lykkedes, siger Peter Rosenmeier i en pressemeddelelse.

VM-triumfen kommer oven på et skuffende resultat ved EM sidste år, hvor han røg ud i kvartfinalen.

- VM-titlen betyder rigtig meget for mig. Jeg har ét altoverskyggende mål, og det er at være verdensmester, paralympisk mester og europamester på én gang.

- Nu har jeg PL og VM, og forhåbentlig kan jeg fuldføre hattricket til EM næste år, lyder det fra Rosenmeier.

Peter Rosenmeier stiller op i klasse 6, som er klassen for spillere med arm- og bendefekter. Han har tidligere vundet guld ved VM tilbage i 2010, og sikrede sig også OL-guld i 2016.

Mens Rosenmeier altså kunne indtage øverste trin på sejrspodiet, måtte Sophie Walløe nøjes med sølv.

Walløe tabte finalen til den polske favorit Natalia Partyka, som vandt med sætcifrene 12-10, 11-4, 9-11, 15-13.

Danskeren har medfødt hofteskred og stiller op i klasse 10. Det er første gang, hun kan rejse hjem fra VM med en medalje.